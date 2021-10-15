В Ивано-Франковске студенты занялись сексом во время онлайн-лекции

Журналисты пишут, что видео было снято во время одной из онлайн-лекций на первом курсе Ивано-Франковского медицинского университета.

В ролике видно, как пара студентов во время лекции не выключила камеру и занялась сексом прямо во время того, как преподавательница знакомила их с учебным материалом. При этом преподавательница, очевидно, этого не заметила и продолжала вести лекцию.

Точная дата произошедшего неизвестна.

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