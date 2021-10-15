 

“Почему без Натальи?”, “Они вычеркнули ее из своей жизни”. Ольга Сумская отпраздновала 88-летие мамы без родной сестры

15.10.2021, 9:26, Новости дня
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“Самые счастливые мгновения жизни… Празднование 88-летие нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, моя вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником!” – написала она.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Подписчики поинтересовались, почему на снимках нет сестры Ольги, ее коллеги Натальи Сумской.

“А где же Наталья?” – поинтересовалась lau.103.

“Почему без Натальи?” – спросила allamaiorska.

“Потому что они вычеркнули ее из своей жизни и давно не общаются”, – ответила irinachaikina29051998.

Контекст:

Ольга и Наталья Сумская – родные сестры. Их родители – актеры Анна Опанасенко-Сумская и ныне покойный Вячеслав Сумской.

Ольга Сумская – младшая сестра. Она родилась 22 августа 1966 года во Львове. Наталья – 22 апреля 1956 года в Катюжанке Киевской области.

И Ольга, и Наталья Сумская – лауреатки Шевченковской премии, народные артистки Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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