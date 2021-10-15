 

Картину Бэнкси, частично уничтоженную шредером, продали за $25,4 млн

15.10.2021, 9:26, Новости дня
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Картину планировали продать за £4–6 млн (примерно $5,5–8,3 млн). В Sothebyʼs работу Бэнкси называли самым известным произведением искусства XXI века.

Скриншот: sothebys.com

“Девочка с воздушным шаром” стала самой дорогой работой Бэнкси, проданной на аукционе. В прошлом году картина, на которой изображена медсестра-супергероиня, была продана за $23,1 млн, отметил телеканал CNN.

Личность продавца произведения искусства не разглашается, в Sotheby’s лишь сообщили, что это женщина-коллекционер из Европы, давний клиент аукционного дома.

Новый покупатель картины может провести оплату в криптовалюте.

Контекст:

Работа Бэнкси, написанная в 2006 году, была продана на аукционе Sotheby’s 5 октября 2018 года за 1,04 млн фунтов ($1,4 млн). Сразу после оглашения победителя торгов включился встроенный в раму шредер (на опубликованном Бэнкси видео заметно, что человек, включивший шредер, находился в зале), уничтоживший примерно половину картины.

После попытки самоуничтожения картина получила название “Любовь в мусорном баке”. 5 февраля 2019 года ее показали на выставке в немецком городе Баден-Баден. В сентябре 2021 года ее вновь выставили на торги.

“Работа возвращается в торговый зал Sotheby’s через три года после того, как была частично уничтожена перед аудиторией. Такая радикальная шутка изменила рынок работ Бэнкси, привлекла внимание мировых средств массовой информации и прочно закрепила эту работу в мировом культурном сознании”, – отметили в Sothebyʼs.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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