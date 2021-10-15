В Кабмине рассказали, чем будет заниматься уполномоченная по обеспечению прав защитников Украины

“Министерство по делам ветеранов отвечает именно за ветеранов войны. Но есть герои, которые не получили статус ветерана войны и, например, находятся в местах лишения свободы”, – сказал он.

По словам Ильяшенко, некоторые участники войны на Донбассе не могут получить статус ветерана из-за бюрократических или юридических проблем.

“Поэтому новая должность Алены Вербицкой и вообще это направление деятельности в Офисе президента действительно нужно”, – подчеркнул он.

Ильяшенко назвал Вербицкую ветеранским омбудсменом.

Контекст:

В марте 2021 года в ОП инициировали разработку механизма по анализу резонансных уголовных дел и приговоров, вынесенных с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного.

В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек, в том числе россиян, которых обменяли на удерживаемых в РФ украинцев. В 2020 году Офис президента сообщал УНН о по меньшей мере 10 людях, которых президент помиловал до 30 июня.

13 октября Зеленский назначил уполномоченную по обеспечению прав защитников страны, ею стала Алена Вербицкая.

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