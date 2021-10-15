 

В Кабмине рассказали, чем будет заниматься уполномоченная по обеспечению прав защитников Украины

15.10.2021, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Министерство по делам ветеранов отвечает именно за ветеранов войны. Но есть герои, которые не получили статус ветерана войны и, например, находятся в местах лишения свободы”, – сказал он.

По словам Ильяшенко, некоторые участники войны на Донбассе не могут получить статус ветерана из-за бюрократических или юридических проблем.

“Поэтому новая должность Алены Вербицкой и вообще это направление деятельности в Офисе президента действительно нужно”, – подчеркнул он.

Ильяшенко назвал Вербицкую ветеранским омбудсменом.

Контекст:

В марте 2021 года в ОП инициировали разработку механизма по анализу резонансных уголовных дел и приговоров, вынесенных с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного.

В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек, в том числе россиян, которых обменяли на удерживаемых в РФ украинцев. В 2020 году Офис президента сообщал УНН о по меньшей мере 10 людях, которых президент помиловал до 30 июня.

13 октября Зеленский назначил уполномоченную по обеспечению прав защитников страны, ею стала Алена Вербицкая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / WSJ – Facebook не удаляет с платформы индуистских националистов, опасаясь нападений на сотрудников компании в Индии

21.09 / Боевики на Донбассе ранили украинского военного

09.03 / Мендель о своих доходах: Мне удалось закрыть ипотеку. Взяла в кредит недорогую машину

03.07 / Мишустин поручил представить доклад о ситуации на рынке труда

28.08 / Кроссовер Range Rover Velar получил новую лимитированную версию в России

19.04 / Политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину

10.09 / Le Figaro – ни дня без расходов — Макрон решил задобрить французов господдержкой перед выборами

17.07 / Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР

21.05 / Херли засветила грудь в глубоком декольте и рассказала о вакцинации родственников

04.01 / Паниотто: В последнее время украинцев сильно объединяет отношение к России. Это общий враг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика