В Кабмине рассказали, чем будет заниматься уполномоченная по обеспечению прав защитников Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Министерство по делам ветеранов отвечает именно за ветеранов войны. Но есть герои, которые не получили статус ветерана войны и, например, находятся в местах лишения свободы”, – сказал он.
По словам Ильяшенко, некоторые участники войны на Донбассе не могут получить статус ветерана из-за бюрократических или юридических проблем.
“Поэтому новая должность Алены Вербицкой и вообще это направление деятельности в Офисе президента действительно нужно”, – подчеркнул он.
Ильяшенко назвал Вербицкую ветеранским омбудсменом.
Контекст:
В марте 2021 года в ОП инициировали разработку механизма по анализу резонансных уголовных дел и приговоров, вынесенных с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного.
В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек, в том числе россиян, которых обменяли на удерживаемых в РФ украинцев. В 2020 году Офис президента сообщал УНН о по меньшей мере 10 людях, которых президент помиловал до 30 июня.
13 октября Зеленский назначил уполномоченную по обеспечению прав защитников страны, ею стала Алена Вербицкая.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет