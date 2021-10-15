Новак объяснил цену на газ в Европе низкой заполненностью ПХГ

Цены на газ в Европе высокие не из-за дефицита предложения, а из-за низких уровней заполненности хранилищ (ПХГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак сообщил в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели, что на данный момент «рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка», при этом «даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа (ПХГ), то есть никакого дефицита газа нет», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что существует проблема «связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет, то есть примерно 74%, в то время как обычно этот процент выше – 85-90%».

«Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены», – считает вице-премьер.

Новак добавил, что Газпром будет развивать производственные мощности в большем объеме, если будут расти долгосрочные контракты с европейскими партнерами. При этом в данный момент эти мощности «и так находятся на максимальных уровнях по сравнению с предыдущими годами».

Напомним, Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.

Накануне цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Сообщалось, ЕС в случае экстремальных холодов столкнется с нехваткой запасов газа на зиму.

На фоне проблем, возникших на европейском газом рынке, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил сплотиться в отношениях с Россией. Он сообщил о необходимости сохранения единства целей среди государств-членов.