 

В американской школе ввели ценз для слишком белых учеников

15.10.2021, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация школы города Бергман (штат Арканзас) ввела новые ограничения для детей. Помимо уже привычного контроля термометром, учащиеся будут проходить контроль терапевта на «соответствие цветовой гаммы кожного покрова антирасистским принципам». Врач в ходе внешнего осмотра будет определять, достаточно ли черного пигмента в организме ученика.

В школе заявили, что пойти на подобное нововведение их побудил недавний инцидент, когда ученица 2-го класса с «доминирующим» цветом кожи спросила у другого учащегося, почему он выглядит иначе. 

«Это вопиющий случай, когда у детей уже на подсознательном уровне проявляется угнетение. Что значит, выглядит иначе? Мы хотим создать для детей благоприятную среду и таким образом объяснить, что никакой разницы нет. Мы все выглядим одинаково», – заявил директор школы Джон Барнс. 

Напомним, ранее у него была выявлена редкая форма дальтонизма. Связано ли это с новыми ограничениями не уточняется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Студенты российских вузов разработали ионный двигатель для космоса

11.01 / В Германии открыли новое состояние вещества под названием «жидкое стекло»

30.11 / В декабре вступает в силу ряд изменений для водителей России

05.03 / Россиянам рассказали о способе накопить на достойную старость

14.04 / Мнение: Война за реку Шатт-аль-Араб

01.02 / Ольга Серябкина призналась, что хочет стать матерью

29.05 / Ученые: Риск серьезной депрессии на 23% снижает подъем на час раньше

23.08 / Мнение: Иссушение поляны, или Зачем Кремлю иноагенты

04.01 / Кактус, посаженный рядом с 5G-вышкой, засох через полчаса

21.02 / Съедят друг друга с патриархами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика