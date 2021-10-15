В американской школе ввели ценз для слишком белых учеников

Администрация школы города Бергман (штат Арканзас) ввела новые ограничения для детей. Помимо уже привычного контроля термометром, учащиеся будут проходить контроль терапевта на «соответствие цветовой гаммы кожного покрова антирасистским принципам». Врач в ходе внешнего осмотра будет определять, достаточно ли черного пигмента в организме ученика.

В школе заявили, что пойти на подобное нововведение их побудил недавний инцидент, когда ученица 2-го класса с «доминирующим» цветом кожи спросила у другого учащегося, почему он выглядит иначе.

«Это вопиющий случай, когда у детей уже на подсознательном уровне проявляется угнетение. Что значит, выглядит иначе? Мы хотим создать для детей благоприятную среду и таким образом объяснить, что никакой разницы нет. Мы все выглядим одинаково», – заявил директор школы Джон Барнс.

Напомним, ранее у него была выявлена редкая форма дальтонизма. Связано ли это с новыми ограничениями не уточняется.

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