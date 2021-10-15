 

Томатная медуза или дьявольский кошелек? В сети пытаются разгадать эту загадку

15.10.2021, 8:58, Разное
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У берегов города Йеппун, который расположен в Австралии, было обнаружено странное существо необычного коричневого окраса. Находку обнаружили две девушки, прогуливавшиеся по пляжу.

Фотография не задержалась в памяти смартфона и отправилась в один из пабликов на Facebook. Девушкам было интересно, что это за морское животное и они хотели получить ответ от подписчиков группы.

Пост был опубликован в начале октября. На фото заметно существо с телом в желеобразной форме. Внешне неизвестный зверь напоминал печень.

Некоторые комментаторы решили, что это томатная медуза. Этот организм не ядовит и не может нанести вреда человека. Однако его особенность заключается в неприятном запахе. По мнению других пользователей, окра для томатной медузы оказался слишком темным.

«Медуза, без сомнений. Правда она получила чуть больше загара» – пошутил один из читателей.

Другой подписчики решил, что этот животное является дьявольским кошельком или вовсе является оболочкой акульего яйца.

Так как некоторые акулы рождают малышей посредством вынашивания яйца, то это могло бы быть логичным объяснением. Детеныши хищников покидают яйцо в утробе, после чего появляются на свет.



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