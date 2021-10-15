Депутат разъяснила феномен психологического колпака при вакцинации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости коронавирусом и от необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком», сообщила депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Соломатина заявила, что для нее 10 тыс. случаев коронавируса в день «стали психологической отметкой», и ее поражает, что «до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно», передает радио Sputnik.
«Даже 30 тыс. заболевших в сутки – я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», – сказала она.
Причем пробить этот «колпак», по ее мнению, пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие.
Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас «на каждом углу» нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина.
«Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность», – уверена кандидат медицинских наук.
Ранее в РФ выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Смотреть комментарии → Комментариев нет