 

Очки дополненной реальности для солдат создали в РФ

15.10.2021, 8:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца «Ратник», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видеоизображение с внешних источников, например, изображение местности с беспилотников», – сообщил источник РИА «Новости».

Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.

При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку «Ратник». Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тыс. рублей.

Напомним, в январе работы по созданию экипировки «солдата будущего» четвертого поколения начались в России.



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