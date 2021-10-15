 

Туман с запахом гари сохраняется в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника

15.10.2021, 8:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТуман с запахом гари наблюдается утром в пятницу в Екатеринбурге из-за тлеющего торфяника, специалисты тушат пожары круглосуточно, информирует региональное управление МЧС.

В начале недели торфяник в Екатеринбурге тлел на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за дыма две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог. Департамент информполитики региона сообщил, что специалисты Уральской авиабазы подключились к ликвидации торфяных пожаров.

«В связи с погодными условиями утром в отдельных районах Екатеринбурга наблюдался туман с легким запахом гари. По мере повышения температуры воздуха туман рассеивается», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

МЧС наращивает группировку: в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек и 33 единицы спецтехники, дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС с насосно-рукавным комплексом «Шквал».

Как добавили в региональном управлении Роспотребнадзора, в пятницу в атмосферном воздухе в микрорайоне Солнечный, где утром 14 октября наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющему торфянику, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,06 раза.

Ранее трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган частично перекрыли из-за смога.



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