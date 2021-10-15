«Спутник V» могут зарегистрировать в РФ на постоянной основе

В РФ на постоянной основе могут зарегистрировать «Спутник V». Соответствующие документы подало руководство Центра имени Гамалеи.

Дополнительные исследования отечественной вакцины против коронавируса уже завершились. Это значит, что можно подавать документы, свидетельствующие о регистрации в стране «Спутник V» на постоянной основе. Такой информацией с журналистами поделился Александр Гинцбург. Сейчас документы находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, что в РФ «Спутник V» был зарегистрирован с условием проведения дальнейших испытаний. 25 августа Минздрав разрешил разработчикам вакцины провести исследования, пишет портал «Политэксперт». В них приняли участие несколько десятков тысяч испытуемых. Эффективность препарата в итоге превысила отметку в 90%.

Отмечается, что «Спутник V» одобрен в 70-ти государствах по всему миру. По данному показателю российская вакцина занимает второе место.