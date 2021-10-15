 

“Свист в зале от восторга или от возмущения?”, “Лучше шпагат”. Волочкова спела со сцены песню

15.10.2021, 8:34, Новости дня
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“Сегодня я исполнила мою новую песню “Тишина”, которая скоро будет на всех цифровых площадках”, – пообещала 45-летняя балерина.

Ее видео набрало больше 40 тыс. просмотров и свыше 200 лайков.

“Лучше шпагат”, – отреагировала mkatrin12.

“Собрала два ряда колхозных аплодисментов”, – написала rpek333.

“Свист в зале от восторга или от возмущения зрителей? Хотя совсем мало народа”, – прокомментировала mironovna.i.

“Не знаю, что смешнее – вокал или пластика”, – считает codie1230.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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