В Украине число умерших от COVID-19 превысило 60 тыс.человек

Среди заболевших за прошлые сутки – 1177 детей и 170 медиков.

Умерло 14 октября 202 человека, выздоровел 4591 пациент, госпитализировано 4947 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Харьковской (1492) и Днепропетровской (1332) областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

14 октября в Украине сделали 80,8 тыс. тестирований на коронавирус, из которых почти 40 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 610 899 случаев COVID-19, умерло 60 137 человек, выздоровело 2 316 582 пациента.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

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