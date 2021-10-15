 

В Украине число умерших от COVID-19 превысило 60 тыс.человек

15.10.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших за прошлые сутки – 1177 детей и 170 медиков.

Умерло 14 октября 202 человека, выздоровел 4591 пациент, госпитализировано 4947 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Харьковской (1492) и Днепропетровской (1332) областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

14 октября в Украине сделали 80,8 тыс. тестирований на коронавирус, из которых почти 40 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 610 899 случаев COVID-19, умерло 60 137 человек, выздоровело 2 316 582 пациента.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1971699476326481

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19

14.07 / Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

15.06 / Умер еще один пассажир украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше в марте

14.11 / Спецслужбы Армении заявили о предотвращении госпереворота

01.07 / Голосование по Конституции завершилось еще в шести регионах Дальнего Востока

24.09 / Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать рынок, а не монополист – эксперт

25.11 / Трамп собрался помиловать Флинна

03.02 / США обвинили Турцию в подрыве сплоченности и эффективности НАТО

25.06 / Кадлоу: в отдельных районах США могут вернуть карантин

17.07 / В курортной Затоке утонул турист, его сына ищет полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика