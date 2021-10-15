 

За сутки прививку от коронавируса сделали 35 тыс. украинцев

15.10.2021, 8:34, Новости дня
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За прошедшие сутки 19 703 украинца получили первую дозу вакцины, а 15 194 – вторую дозу и завершили вакцинацию.

С начала кампании в Украине сделали 14 159 120 прививок. 7 794 187 человек получили минимум одну дозу вакцины, а 6 364 933 человека получили две дозы и завершили иммунизацию.

Наибольшее количество прививок 14 октября сделали в Днепропетровской области – 4461, а за весь период прививочной кампании – в Киеве (1,9 млн).

Меньше всего вчера прививок получили жители Черниговской области – 188. За все время кампании самый низкий уровень вакцинации в Луганской области – 249 тыс. прививок.

Скриншот: vaccination.covid19.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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