 

Королевскую семью Великобритании пригласили в Крым

15.10.2021, 8:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБританская королевская семья может приехать с визитом в Крым, здесь ей окажут радушный прием и познакомят с красотами полуострова, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель указал, что «Крым открыт для всех», в том числе и для членов британской королевской семьи, здесь их «радушно встретят и покажут все красоты полуострова», их «восхитит российский Крым», передает РИА «Новости».

По его словам, в последние годы в мире существенно изменилось мнение в отношении Крыма, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля и неотъемлемая часть России.

Ранее ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в ходе официального визита в Великобританию провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.



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