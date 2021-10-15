Королевскую семью Великобритании пригласили в Крым

Британская королевская семья может приехать с визитом в Крым, здесь ей окажут радушный прием и познакомят с красотами полуострова, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель указал, что «Крым открыт для всех», в том числе и для членов британской королевской семьи, здесь их «радушно встретят и покажут все красоты полуострова», их «восхитит российский Крым», передает РИА «Новости».

По его словам, в последние годы в мире существенно изменилось мнение в отношении Крыма, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля и неотъемлемая часть России.

Ранее ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в ходе официального визита в Великобританию провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.