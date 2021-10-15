 

Нефть подорожала на росте спроса

15.10.2021, 8:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне роста спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,76%, до 84,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,68%, до 81,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается положительная динамика на фоне роста спроса на черное золото, чему способствовал рост цен на природный газ.

«Цены на природный газ могут увеличить спрос на нефть среди производителей электроэнергии, что привело к повышению цен на нефть», – сообщили Wall Street Journal аналитики Phillip Securities Research.

Кроме того, по данным СМИ, Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+, что также способствовало росту цен на нефть.



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