 

Подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите

15.10.2021, 8:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Около 19.00 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

На место выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СК по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

«В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления», – уточнили в пресс-службе.

Ранее ученик махачкалинской школы зарезал сверстника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Стоимость газа в Европе выросла на 4%

27.12 / В Крыму указали на главную ошибку Украины при создании независимого государства

06.10 / Шторм «Дельта» может угрожать Новому Орлеану

10.06 / Постпредство РФ при ООН опубликовало документы о евромайдане

04.09 / Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем московского туриста

14.11 / Лоза заявил о готовности сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова

06.05 / “Пока Москва не выберет мир вместо конфликта”. Блинкен заявил, что РФ продолжит платить за агрессию на Донбассе

03.07 / Ученые предполагают, что Исландия является частью затонувшего суперконтинента Пангея

05.03 / Эксперт рассказал о кампании по фальсификации истории ВОВ в глазах молодежи

19.08 / Прокуратура сообщила о новых обысках на коммунальных предприятиях Киева и в горгосадминистрации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика