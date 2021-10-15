Подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите

В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Около 19.00 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

На место выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СК по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

«В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления», – уточнили в пресс-службе.

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