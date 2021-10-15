Китайская армия разворачивает на орбите вооружение ради господства в космосе

Китай вводит в эксплуатацию ряд космического вооружения, которое должно помочь ему выиграть будущие конфликты, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад института аэрокосмических исследований. Китайское военное ведомство считает, что космос станет новой ареной для противостояния, и кто сможет захватить над ним контроль, тот будет господствовать на Земле.



Reuters

Народно-освободительная армия Китая создаёт и разворачивает ряд космического вооружения, включая орбитальные ракеты и кибероружие, чтобы установить контроль в космосе и таким образом господствовать на Земле, приводит The Washington Times выводы доклада военно-воздушных сил.

Как рассказывает издание, в этом документе Китайский институт аэрокосмических исследований, который является частью авиационного университета, также обвиняет Китай в оставлении гигантского объёма космического мусора, главным образом после проведённых в 2007 году испытаний противоспутниковых ракет. Тогда разрушение метеорологического спутника оставило более 3 400 частиц плавающего в космосе мусора, который годами будет угрожать безопасности других спутников и пилотируемых ракет.

«Китайская армия определила космическое пространство как зону ведения боевых действий, … за которую Китай должен бороться и которую должен захватить, если намерен выиграть войны будущего», — утверждается в докладе. Его авторы добавляют, что «кто контролирует космос, контролирует Землю».

В статье The Washington Times отмечается, что Народно-освободительная армия считает космические системы для управления и контроля, связи, разведки и наблюдений решающими для ведения высокотехнологичной войны. «В то же время китайские военные аналитики видят в космосе критическую уязвимость, которая может ослабить врага, если перекрыть ему доступ», — написано в докладе. Таким образом, китайская армия планирует использовать космос для демонстрации силы далеко за пределами страны и побеждать врагом, в том числе США, в будущих конфликтах.