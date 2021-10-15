Обещали рай на земле — перебежчики рассказали Guardian, как Пхеньян заманил их к себе по программе переселения

Японский суд рассмотрит иск от пяти перебежчиков из Северной Кореи, которые обвиняют Пхеньян в «обмане» и «вводящей в заблуждение рекламе», пишет The Guardian. В 1950-х годах они вместе с другими живущими в Японии корейцами стали участниками программы, которая обещала «рай на земле» после переезда в КНДР, однако в реальности из заставляли заниматься тяжёлым физическим трудом, жить в плохих условиях и не давали навещать родственников в другой стране.



Reuters

Пять человек заявили в японском суде, что десятки лет назад они поверили в обещанный «рай на земле» и уехали в Северную Корею по программе переселения, а вместо этого их лишили основных прав человека, пишет The Guardian.

Как рассказывает издание, иск подали четыре корейца, проживающих в Японии, и одна японская женщина, которая переехала в КНДР с мужем и дочерью. Они смогли вернуться из Северной Кореи в Японию и начали юридический процесс, требуя от режима Ким Чен Ына компенсации в размере 100 миллионов йен (62,7 миллионов рублей). По словам адвоката потерпевших Кендзи Фукуда, соседнее государство вряд ли возместит ущерб или примет решение суда, однако истцы надеются, что при решении суда в их пользу японское правительство сможет договориться с Пхеньяном. В статье отмечается, что правительство Японии и Красный Крест не участвую в расследовании этого дела.

Хотя никто не верит, что Ким Чен Ын выплатит по судебному предписанию компенсацию, это дело должно привлечь внимание к бедственному положению десятков тысяч людей — в большинстве своём корейцев и их японских супруг, — которые уехали в Северную Корею по программе организаций Красного Креста, которая спонсируется Пхеньяном. В промежуток между 1959 и 1984 годами более 90 тыс. проживавших в Японии этнических корейцев с родственными связями в Южной Корее переехали в Северную: после войны они лишились японского гражданства и страдали от дискриминации в школе, на работе и при поиске жилья. Большинство переселенцев входило в число сотен тысяч корейцев, которые во время японского протектората над Корейским полуостровом (1910-1945 годы) работали в Японии против своей воли на шахтах и заводах. Также в КНДР переехало 1 830 женщин, которые вышли замуж за корейцев.

Пхеньян с благословения японского правительства обещал этническим корейцам новую жизнь в социалистическом раю с бесплатным образованием и здравоохранением, гарантией на трудоустройство и жильё. Вместо этого, по заявлению потерпевших, их заставили заниматься физической работой и жить в плохих жилищных условиях. Кроме того, им запретили навещать в Японии родителей и других близких родственников.

Таким образом, авторы иска в суде Токио обвиняют в Пхеньян в «обмане» из-за «вводящей в заблуждение рекламы» по переезду в Северную Корею, «где в целом невозможно было наслаждаться правами человека». При этом, подчёркивают истцы, северокорейское правительство всё это время намеревалось использовать их для восполнения нехватки рабочей силы после Корейской войны 1950—1953 годов, а также для демонстрации политического превосходства страны.

В то же время перебежчики подали жалобу на разлуку с членами своей семьи, которые до сих пор не могут покинуть КНДР. «Я не знаю, что случилось с моей семьёй, — рассказала в прошлом месяце 79-летняя Эйко Кавасаки. — Может быть, их унёс коронавирус, может, некоторые умерли от голода». Она утверждает, что «никто бы из них не поехал, если бы мы знали правду о Северной Корее». Кавасаки прожила там 43 года, пока не смогла бежать в 2003 году, оставив позади взрослых детей.

Глава японского отделения Human Rights Watch Канаэ Дои заявила, что новому премьер-министру Японии Фумио Кисида следует «потребовать у Ким Чен Ына разрешения на возвращение в Японию тех, кто остался в Северной Корее». По её словам, этой возможности ждут вместе с семьями сотни тысяч жертв программы, предлагавшей «рай на земле», пишет The Guardian.