 

В ближайшие десятилетия к Земле приблизится до 1 миллиона опасных астероидов

15.10.2021, 7:55, Разное
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Взорвавшийся в 2013 году в небе над Челябинском метеорит был не больше 20 метров в диаметре.

Но энергии взрыва оказалось достаточно для повреждения тысяч зданий и для ранения свыше полутора тысяч человек. Событие показало, что небольшие астероиды нельзя не учитывать, и таких «челябинских» случаев за следующие 100 лет может произойти очень и очень много.

В ближайшие десятилетия к Земле приблизится до 1 миллиона опасных астероидовСогласно подсчётам китайских астрономов, которые поделились новыми выводами в журнале Acta Astronomica Sinica, в следующие сто лет астероиды размерами до 100 метров могут угрожать падением на Землю свыше 700 раз. Более того, моделирование показало, что угрожающих Земле астероидов может быть намного больше — от 100 тыс. до миллиона. Между тем, до сих пор при слежении за опасными для Земли астероидами объекты диаметром менее 100 метров попросту игнорировались.

Добавим, что астероиды типа «челябинских» крайне трудно уловить также по той причине, что они приходят со стороны Солнца, куда невозможно направить обычные телескопы. Для закрытия этого сектора в земной противоастероидной обороне нужны специальные защищённые инструменты, которых сегодня нет.

Власти Китая в последние годы выделили значительные средства на разработку решений для планетарной обороны. Это делается не только для смягчения астероидной опасности, но также в ожидании более жёсткого противостояния в космосе с США. Китай не скрывает, что система слежения за астероидами будет интегрирована в военную систему обороны и станет частью стратегии национальной безопасности.



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