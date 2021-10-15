Макрон-2030

Президент Франции начал предвыборную кампанию на бюджетные миллиарды. И указал стране путь в светлое инновационное будущее.



Эмманюэль Макрон во время речи на презентации «Франция-2030». Фото: ЕРА

12 октября в Праздничном зале Елисейского дворца Макрон собрал журналистов, предпринимателей, депутатов, членов правительства и прогрессивную молодежь, чтобы представить план глубинной модернизации страны под названием «Франция-2030». И дело не только в том, что к этому времени Французская Республика должна, согласно легенде, стать европейским и одним из мировых лидеров высоких технологий, но и в том, что до президентских выборов осталось ровно шесть месяцев. Пора начинать кампанию.

В 2017 году, идя к власти в первый раз, Макрон пообещал сделать из Франции start-up nation за пять лет, то есть до конца нынешнего президентского срока. Его критики смеялись над «ничего не значащей» «расплывчатой» формулировкой, указывая на то, что даже США — никакая не «стартап-нация». Да и просто в смысле общего количества и веса и стартапов, и крупных технологических компаний Франция не лидер даже в Европе и все так же «катастрофически» отстает от Штатов и Китая — хотя обещанные Макроном пять лет уже почти истекли.

Тем не менее перед макроновским выступлением министр экономики Брюно Ле Мэр пояснил о том, что теперь задача — превратить Францию в «страну крупнейших технологических предприятий». В Елисейском дворце перед выступлением подчеркнули: объявленный президентом проект обновления страны должен помочь ей «выйти на путь экологической, промышленной, технологической, санитарной икультурной независимости». Нужно стать во всех этих областях или «игроком первого плана», или «сократить отставание» и оказаться «в числе лидеров пелотона», сказал сам Макрон, подчеркнув, что только в этом случае Франция «сама сможет определять свое будущее».

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Времени на раскачку, как обычно, нет. Макрон полагает, что санитарный кризис ускорил процесс «перехода экономики кдекарбонизации ицифровизации». Чтобы остаться вгонке, Франции придется измениться, подчеркнул глава государства, отметив, что изменения должны коснуться и подхода квыбору приоритетов иопределению наиболее перспективных предприятий, что потребует«культурных изменений».Всвязи сэтим, представляя на прошлой неделе на экономическом форуме Bpifrance Inno Génération (BIG) контуры сегодняшнего плана, оннапомнил оразработке вакцин откоронавируса:«субъекты, которые небыли известны, изобретали вакцины, азанимающие хорошее положение субъектыневсегда быстро внедряли эти новшества».

Прензидент Франции на форуме Inno Génération, 7 октября. Фото: ЕРА

Президент хочет посредством плана «объединить» старую добрую промышленную Францию с той самой start-up nation. «Я хотел бы сломать стереотип <…>, согласно которому индустриальная Франция противопоставляется (высокотехнологичной). Французская реиндустриализация пройдет, впервую очередь, через стартапы».

Накануне в Елисейском обрисовали способ и принцип действия плана: осуществить «экологический переход посредством масштабного инвестиционного плана, призванного выявить технологических лидеров завтрашнего дня иподдержать переходные процессы внаших ведущих секторах: автомобильном, авиастроительном, космическом, в сельском хозяйстве, в энергетике…»

Энергетика — важнейший вопрос. Тем более что на фоне нынешнего роста цен на энергоносители вопрос стоимости газа и электричества в домах и старой доброй Франции, и Франции инновационной, а также на бензоколонках обеих этих стран может стать едва ли не ключевым вопросом избирательной кампании.

Макрон — как объясняют люди из его команды — хочет выбить табуретку и из-под ног правых соперников (которые уж слишком неэкологичны), и из-под ног «зеленых», которые предлагают закрыть все атомные станции и таким образом поставить под угрозу задачу бесперебойного энергоснабжения страны. В плане Макрона предлагается развивать производство малых атомных реакторов (SMR,small modular reactors) и одновременно — «зеленые» возобновляемые источники энергии.

В ходе почти двухчасового выступления президент определил «10 целей <…> для того, чтобы лучше производить, лучше жить, лучше понимать мир, служа французскому и европейскому гуманизму».

Климатические активисты во время демонстрации в Париже, 20 июля 2021 года. Фото: ЕРА

Среди целей — сделать Францию «лидером «зеленой» водородной энергетики» и создать «минимум две гигафабрики по производству электролизёров»

(устройств для получения водорода из воды). Более 8 млрд будет инвестировано в «декарбонизацию нашей промышленности» (дата «полного отказа» от невозобновляемых источников остается прежней — 2050 год. — Ю. С.) и инновации в их производстве».

Франция, согласно плану Макрона, также должна произвести до 2030 года «2 миллиона электромобилей», выпустить «первый низкоуглеродный самолет», отдать 2 млрд евро на «ускорение агропродовольственной революции» (мы должны «лучше питаться», «инвестируя в производство здоровых и экологичных продуктов»), 6 млрд евро — на то, чтобы добиться «удвоения производства электроники» и роботехники, 7 млрд евро — на инновации в здравоохранении… Еще одна цель — «вывести Францию на первое место в производстве культурного контента». («Если наша молодежь в 2030 году будет иметь выбор только между контентом, созданным другими державами, наша (французская) история будет потеряна», — сказал президент, пообещав, «вместе с игроками сектора» «вложить большие средства в наши студии, обучение наших профессионалов и развитие нашего контента».) Обещаны новые вложения в космическую отрасль, где Франция является одним из лидеров, а также в исследования глубин океана (все-таки «Франция — вторая морская держава мира», подчеркнул Макрон).

План должен быть «полностью структурирован» до конца года, а его выполнение начнется уже с января 2022-го, сказал глава государства.

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Стоимость плана «Франция-2030» — 30 млрд евро. И эта сумма должна быть потрачена в ближайшие пять лет, то есть за время чьего-то следующего президентского срока.

При этом, как напоминают экономисты-скептики, 30 млрд — это примерно половина суммы, которую вкладывает — только в год — в научные разработки одна крупная технологическая компания вроде «Самсунга». Этот план является вторым по масштабности макроновским проектом после плана «постковидного перезапуска экономики» (тот был на 100 млрд), объявленного в сентябре-2020. И как раз накануне сегодняшнего президентского выступления Банк Франции объявил, что экономическая активность в стране по итогам октября 2021-го должна достичь докризисного, доковидного уровня.

На сегодняшний день именно Макрон, согласно данным социологов, является главным фаворитом президентских выборов.

Согласно последнему опросу, он должен набрать в первом туре 25%, а его ближайшие потенциальные соперники — ультраправая Марин Ле Пен, глава партии «Национальное движение» и правый Ксавье Бертран, глава региона О-де-Франс, — по 16%.

Оппозиция — и слева, и справа — критикует макроновский план-2030, заранее называя его бессмысленным и неэффективным, только увеличивающим и так немаленький госдолг. Госпожа Ле Пен перед макроновским выступлением написала в твиттере: «За несколько месяцев до конца своего срока уходящий президент тратит деньги французов на то, чтобы подправить предвыборный имидж, давая обещания, ответственность за которые будет нести его сменщик. Означает: «чего бы это не стоило, я хочу быть переизбран!» А Ксавье Бертран недавно заявил, что Макрон проводит избирательную кампанию«с чековой книжкой Франции в руках».

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Фото: ЕРА

Министр экономики Брюно Ле Мэр отвечал на критику: сейчас — «исторически низкие» проценты по займам, и это — «самое время инвестировать». К тому же: «мы — ответственные менеджеры и не позволим дефициту разрастаться».

Собственно, после 24 апреля 2022 года, когда состоится второй тур выборов, это уже и не будет иметь большого значения.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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