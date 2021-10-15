 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

15.10.2021, 7:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс рубля в начале утренних торгов пятницы символически растет к доллару и незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.06 мск снижается на 3 копейки, до 71,32 рубля, курс евро – растет на 8 копеек, до 82,8 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,7%, до 84,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро.



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