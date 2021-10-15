Поврежденное в Черном море судно ВМС Украины вернулось в Одессу
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Корабль ВМС Украины, который терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе, сообщила пресс-служба ВМС.
«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса. Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять свои задачи.
Напомним, в четверг пресс-служба ВМС Украины сообщала, что судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
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