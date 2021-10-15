На Украине заявили о неизбежности капитуляции перед Россией

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.

По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением, передает РИА «Новости».

«В этой ситуации переговоры по Донбассу – это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – сообщил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.

«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без РФ не просто не можем войну остановить, мы без РФ не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без РФ не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без РФ не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <…> Таково сегодня положение РФ относительно Украины», – отметил депутат.

Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.

Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».