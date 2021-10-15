Фракция «Единой России» заблокировала инициативу КПРФ

…по парламентскому расследованию пыток в системе ФСИН.

Фракция «Единой России» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование после публикации видеозаписей пыток в российских СИЗО и колониях. Об этом в своем фейсбуке рассказал депутат от КПРФ Алексей Куринный, который и выступил с подобной инициативой на заседании Госдумы.

Куринный и еще несколько депутатов считают, что, «учитывая широкий резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции должен обратиться с запросами в министерство юстиции, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Однако во время заседания депутату возразил замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный из «Единой России». По его словам, Минюст уже начал проверки, а Следственный комитет возбудил около 20 уголовных, поэтому в парламентском расследовании нет необходимости.

В результате 96 депутатов поддержали предложение Куринного, 261 высказались против, один воздержался.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками заключенных из саратовской тюремной туберкулезной больницы №1. На одном из видео двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий гражданин засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях видны сцены избиений и однополого изнасилования без презерватива.

Правозащитники рассказали, что всего получили «более 40 Гб видео, документов и фото» с издевательствами в системе ФСИН. СК возбудил несколько уголовных дел после публикаций о случаях применения насилия к осужденным в регионе.

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