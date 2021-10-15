Названы получившие звезду Michelin рестораны Москвы

Первые в истории РФ звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.

В Москве проходит презентация первого гида Michelin по российской столице, во время которой были объявлены рестораны, получившие звезды Michelin. Одну звезду Michelin получили рестораны «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA, передает РИА «Новости».

По две звезды Michelin получили рестораны Artest Chef’s table и Twins Garden.

«Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», – отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Глендаль Пулленек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли, передает RT в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил инвесторов, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, и поваров, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что первый выпуск гида Michelin в Москве будет включать в себя 69 ресторанов.

Напомним, два российских ресторана оказались в двадцатке лучших ресторанов мира в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. В список лучших попали московские White Rabbit (13-е место) и Twins Garden (19-е место). Церемония объявления 50 лучших ресторанов планеты прошла в Сингапуре.