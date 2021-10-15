 

Названы получившие звезду Michelin рестораны Москвы

15.10.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПервые в истории РФ звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.

В Москве проходит презентация первого гида Michelin по российской столице, во время которой были объявлены рестораны, получившие звезды Michelin. Одну звезду Michelin получили рестораны «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA, передает РИА «Новости».

По две звезды Michelin получили рестораны Artest Chef’s table и Twins Garden.

«Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», – отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Глендаль Пулленек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли, передает RT в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил инвесторов, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, и поваров, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что первый выпуск гида Michelin в Москве будет включать в себя 69 ресторанов.

Напомним, два российских ресторана оказались в двадцатке лучших ресторанов мира в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. В список лучших попали московские White Rabbit (13-е место) и Twins Garden (19-е место). Церемония объявления 50 лучших ресторанов планеты прошла в Сингапуре. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Бренд Cadillac выпустит новый купе-кроссовер Celestiq

18.08 / В Сети показали первые изображения обновленного Hyundai Tucson

03.08 / В Польше была найдена скрытая пещерная система под историческим замком

04.03 / Офис президента Украины хочет проанализировать решения судов в отношении ветеранов и активистов с 2014 года

18.07 / В Харькове расследуют смерть иностранца. Мужчина выпрыгнул из окна гостиницы

20.09 / “Нежные и вкусные”. Домашние пончики. Легкий рецепт

16.07 / Госфискальная служба сообщила, что обеспечила возмещение в бюджет 1,1 млрд грн

03.06 / Фронтмен Little Big Прусикин отреагировал на заявление солистки группы о том, что между ними роман

19.12 / В США космические силы получили название – стражи. Автор “Стражей галактики” заговорил о суде

30.08 / SpaceX запустит сегодня сразу две ракеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика