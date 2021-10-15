Япония выразила РФ протест из-за поездки замов Мишустина на Курилы

Токио выразил Москве протест в связи с поездкой заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы)», – приводит слова министра ТАСС.

Мотэги напомнил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося 7 октября телефонного разговора подтвердили договоренность продолжать переговоры по мирному договору. «На уровне лидеров наших стран мы подтвердили намерение уверенно продолжать переговоры», – добавил министр.

Как сообщала пресс-служба правительства России, Григоренко и Хуснуллин вылетели на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рабочем графике вице-премьеров два региона: Хабаровский край и Сахалинская область. Особое внимание во время поездки они уделят социальным объектам.

В частности, речь идет о промышленных предприятиях и важных объектах инфраструктуры, включая филиал компании «Сухой» – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также Амурский судостроительный завод, аэровокзальный комплекс и школу заказчиков объектов капитального строительства в Южно-Сахалинске, рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп.

Ранее в Токио заявили, что «визиты высокопоставленных лиц РФ не совпадают с позицией» Японии. Напомним, 12 октября новый премьер Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России.

В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей Либерально-демократической партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.