Корабли РФ и Китая отработали борьбу с минами в Японском море

Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» в Японском море отработали борьбу с минной опасностью, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря. <…> На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», – приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне в Японском море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021», который продлятся до 17 октября.

Военно-морской флот РФ на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.

В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных РФ и Китая в ходе учений на территории КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения РФ и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. 23 марта РФ и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.