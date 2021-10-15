 

Die Welt – факельное шествие немецких солдат перед бундестагом понравилось не всем

15.10.2021, 6:06, Новости дня
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Мероприятие бундесвера в честь солдат, воевавших в Афганистане, вызвало критику в соцсетях, пишет Die Welt. Причиной стало факельное шествие: ряд пользователей сравнил его эстетику с нацистскими временами.


Reuters

В минувшую среду на площади Республики перед зданием немецкого бундестага состоялось мероприятие в честь солдат бундесвера, принимавших участие в операции в Афганистане, пишет Die Welt. Как отмечает издание, церемония включала в себя факельное шествие, вызвавшее критику у многих пользователей соцсетей: эстетика шествия слишком напоминала времена нацизма.

«Факельные шествия перед Рейхстагом — давайте сойдёмся на том, что это неприемлемо», — написал у себя в Twitter сатирик и телеведущий Ян Бемерман. Также Бемерман выразил своё удивление, почему «страна педантов» не может придумать нового ритуала для чествования военных.

Депутат от партии зелёных Ханс-Кристиан Штрёбеле также раскритиковал мероприятие. «Бундесвер отмечает окончание своей миссии в Афганистане. В войне погибло 175 тысяч человек — большинство из них мирные жители. В Афганистане всё плохо. Есть ли тут повод отмечать?» — написал политик.

Минобороны ФРГ отреагировало на критику, отмечает издание: «Масштабное шествие ценится нашими солдатами. Это честь для военных. Здесь воздаются почести людям, сражавшимся за демократию. Политизация такого мероприятия — недостойный поступок».

Как отмечает Die Welt, мнение пользователей по поводу заявления Минобороны разделились. Кто-то был согласен и отмечал, что глупо сравнивать такие шествия с факельными маршами нацистских времён, другие же требовали, чтобы церемонию изменили. 



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