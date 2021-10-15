1+1 – корабль ВМС Украины уже сутки терпит бедствие в Чёрном море

Уже более суток в Чёрном море терпит бедствие корабль ВМС Украины «Балта». Как передаёт «1+1», по официальной информации, из-за резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой судно получило повреждения. Корабль удалось срочно поставить на якорь, экипаж борется за живучесть судна.

Чрезвычайное происшествие в Чёрном море. Недалеко от острова Змеиный уже больше суток терпит бедствие корабль размагничивания военно-морских сил «Балта». В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой судно получило повреждения. «Балту» удалось срочно поставить на якорь, экипаж начал бороться за живучесть судна. За ситуацией внимательно следит Сергей Осадчук, он с нами на прямой связи с берега Чёрного моря. Сергей, приветствую, что удалось узнать на данный момент?

СЕРГЕЙ ОСАДЧУК, корреспондент: Мария, приветствую. Отсюда, из акватории одесского порта, судно спецназначения «Балта» вышло в свой морской поход, как сообщили в ВМС, для выполнения заданий по назначению в Чёрном море. Достоверно неизвестно, что именно случилось неподалёку от острова Змеиный, есть несколько версий. Первая — судно якобы налетело на какой-то неизвестный объект и получило пробоину. По другой информации, корабль получил пробоину, когда пытался встать около причала острова Змеиный.

В ВМС сообщили, что аварийная ситуация возникла в результате резкого ухудшения погодных условий. Экипажу пришлось встать на якорь и делать всё, чтобы «Балта» не пошла на дно.

Накануне к спасательной операции привлекли восемь кораблей и катеров и четыре единицы авиации. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в Одессу в пункт базирования.

Немного о самом корабле. Ему 34 года, это единственный корабль такого назначения у ВМС. Его длина — более 70 метров, экипаж состоит из 45 моряков. В прошлом году судно пришло с ремонта из Николаева, поэтому мы можем говорить о его нормальном техническом состоянии.

Осложняет спасательную операцию ещё и погода — вчера и ночью на море было очень серьёзное волнение, волны поднимались в высоту до двух метров. Сейчас, к счастью, погода немного успокоилась, как можете видеть сзади меня, поэтому мы надеемся, что всё там получится и моряки вернутся домой в пункт дислокации. Вот такая есть у нас информация на данный момент.

Спасибо, Сергей. Наш корреспондент Сергей Осадчук из Одессы о ситуации с аварией в Чёрном море.

Дата выхода в эфир 14 октября 2021 года.