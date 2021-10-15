Мнение: Супердевочка



Папа и дочка

Страшные дела на психфаке МГУ: мама супердевочки Тепляковой, которая поступила в МГУ в возрасте 9 лет, потому что сдала ЕГЭ – жалуется, что ее девочке на факультете “неуютно”, так как там на семинарах и лекциях “слишком много говорят о сексе”, в частности, даже разбирают совсем уж непристойные теории сомнительного австрийского доктора Фрейда! Ребенок просто краснеет и не знает куда деваться от стыда!

Мне, признаюсь, все-таки мучительно больно, что именно мой некогда родной факультет попал под этот трактор. Понятно, что кругом царство абсурда, но все-таки – почему НАС накрыло первыми?! Почему не химфак какой-нибудь? Не факультет, не побоюсь этого слова, Фундаментальной Медицины? Почему они теперь отсиживаются в сторонке и хихикают над нами в кулачок?!

А ты сиди и ломай голову – как бы все-таки избавиться от чудо-ребенка и его папы, перестать смешить народ. Не я один – в ФБ уже целый международный консилиум собрался, люди с разных континентов (отнюдь не только психологи) – судят и рядят, предлагают решения, понимают их несбыточность… Вот только сегодня, наконец, забрезжил свет в конце туннеля! Читаю заметку в МК:

“Поведение Алисы Тепляковой, которая поступила в МГУ в девятилетнем возрасте, а в 8 лет сдала ЕГЭ, сильно изменилось, сообщают однокурсники девочки. Напомним, что Теплякова учится на психологическом факультете. И, по словам ее отца Евгения, она уже одолела программу первого семейства (тут МК явно переволновался – правильно “семестра”). Напомним, что у Евгения Теплякова грандиозные планы: он считает, что дочь должна закончить университет за два года…” и т.д.

ВОТ!! Вот оно! Тот, кто нам мешает – тот нам и поможет! ПАПА!!

Он подсказал реально шикарную идею, ее только чуть-чуть довести: НЕ НАДО ждать два года! Какие два года для гениального ребенка, что за чушь? Великой девочке надо вручить диплом об окончании психфака МГУ прямо сейчас! В крайнем случае – 1 ноября. Не позже!

И все разрешится ко всеобщему удовольствию, да и Папа будет просто счастлив: он будет отцом непревзойденной дочери, которая не только поступила в Московский Университет в 9 лет, но и закончила там полный курс по всем предметам всего за каких-то 2 месяца! Наверняка после такого Теплякову-младшую еще и включат по праву в Книгу Рекордов Гиннеса (все ведь ради этого и делается, я правильно уловил?)

Даже не понимаю, чего ждут: надо начинать оформлять документы прямо завтра! И девочку, бог даст, спасем…

А Тепляков-ст. пусть прямо с Моховой, из здания факультета, берет свою дочурку и шурует с ней в Академию Наук. Я и адрес подскажу – Ленинский пр-т, 14. Или сразу в Нобелевский комитет – пусть там от них отбиваются, если смогут…

А МГУ хоть вздохнет спокойно.