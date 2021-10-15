Ректора не снимать, интернат забрать!

Как якутские чиновники не могли сами с собой договориться.

Малая академия наук Якутии — центр дополнительного образования, созданный в 2015 г. по инициативе Егора Борисова, на тот момент занимавшего пост главы Якутии (ныне — сенатор от исполнительной власти республики). Академия была создана на базе физико-математического форума «Ленский край», существовавшего с начала 90-х, и задумывалась как национальный ресурсный центр для работы с одаренными детьми. В задачу МАН входит выявление и развитие молодых талантов и отработка новых образовательных моделей.

Айсен Николаев и Василий Павлов (справа). Фото: yakutia-daily.ru,

Несколько дней назад случился скандал: ректор Малой академии наук Василий Павлов был уволен за отказ подчиниться требованию курирующего министерства и предоставить помещение академического интерната в селе Чапаево в Хангаласском улусе под обсерватор для заболевших коронавирусной инфекцией.

Ситуация, однако, получила неожиданное развитие: министр образования республики Михаил Сивцев, который ранее и ознакомил строптивого ректора с приказом об увольнении, сам впал в немилость своего начальства. Ил Дархан (глава Якутии) Айсен Николаев потребовал отменить приказ, а самому министру объявил выговор. Кроме того, глава демонстративно принял у себя Василия Павлова, чтобы заверить — тот сможет продолжить работу.

Не исключено, что такая оперативность со стороны Ил Дархана связана с крайне негативной реакцией населения на случившееся. В якутских социальных сетях активно поддержали Павлова, который «отказался прогнуться перед главой». Решение о его отставке могло еще больше усугубить внутриполитический кризис, в котором находится Якутия после поражения на выборах в Госдуму РФ «Единой России», чей список возглавлял лично господин Николаев.

Глава Якутии сегодня отчаянно ищет способы восстановить репутационные потери — и мимо такой возможности не прошел. Ответственность за несостоявшееся увольнение он возложил на собственное правительство,

заявив, что кабинет министров работает нескоординированно.

— Это ситуация — показатель того, что у вас в правительстве творится, — пояснил глава Якутии на совещании, состоявшемся сегодня. — Как лебедь, рак и щука… все решения по Павлову должны быть отменены, если они были приняты. В течение ближайшего часа! Сивцеву Михаилу Петровичу — за то, что в нарушение Трудового кодекса неподписанные приказы заставляет подписывать, — выговор…

Что интересно: приказ Министерства образования от 29 сентября 2021 г. об изъятии помещений Малой академии наук Якутии под обсерватор, приведшее к конфликту, остался в силе. По крайней мере на ближайшие несколько недель. И недоуволенный ректор после личной беседы с главой республики ему будет вынужден подчиниться.

Во временный стационар в общежитии Малой академии наук Якутии уже разместили больных коронавирусом. Фото: ykt.ru

Василий Павлов, впрочем, постарался сохранить лицо и заявил, что на личной встрече глава пообещал ему «закрыть обсерватор в ближайшее время». Но сделал это с оговоркой: при улучшении ситуации с COVID-19.

На сегодняшний день, увы, дело обстоит ровно обратным образом — в Якутии фиксируется практически ежедневный рост числа заболевших. Психологически важная для региона отметка в 200 больных в сутки давно преодолена. По данным оперштаба Якутии, на 11 октября в республике было зарегистрировано 234 вновь заболевших. Власти Якутии рассматривают варианты ужесточения условий для осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее чиновники из Оперативного штаба Якутии уже заявляли, что иных помещений, соответствующих всем требованием Роспотребнадзора в Хангаласском районе республики просто нет. Комментируя ситуацию СМИ, Ольга Балабкина, вице-премьер Якутии, курирующая здравоохранение и образование, заявила, что в противном случае больных пришлось бы размещать в спортзале города Покровска, и это ненормально, когда есть готовое общежитие, тем более что ранее (весной текущего года) обсерватор там уже открывали. О передаче интерната районной больнице на постоянной основе речи не идет.

Виталий Обедин, «Якутск вечерний», специально для «Новой»

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