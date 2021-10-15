 

Билл Клинтон госпитализирован в США с заражением крови

15.10.2021, 5:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния с заражением крови, сообщил телеканал CNN.

«Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови)», – приводит слова ведущего телеканала ТАСС.

Он также сообщил, что 42-му президенту США назначено лечение антибиотиками.

Напомним, в сентябре 45-й президент США Дональд Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Россия объяснила перезахоронение советского генерала Якунина в Латвии

16.03 / В Кремле оценили отмену запрета на массовые мероприятия в Крыму

12.11 / В РФ объяснили отказ консервативных американцев от Facebook и Twitter

20.02 / “Ударили по самому дорогому”. Медведчук ответил на санкции против него

27.08 / Выборы в Грузии: оппозиция обвиняет Кремль во вмешательстве 

16.09 / Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких

24.08 / Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

10.11 / РДШ и Black Star выпустили клип ко Дню полиции

28.08 / Клиника «Шарите» самая «политизированная» больница Европы

20.11 / Машину милиционера из «черного списка» оппозиции взорвали в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика