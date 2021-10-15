Билл Клинтон госпитализирован в США с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния с заражением крови, сообщил телеканал CNN.

«Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови)», – приводит слова ведущего телеканала ТАСС.

Он также сообщил, что 42-му президенту США назначено лечение антибиотиками.

Напомним, в сентябре 45-й президент США Дональд Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон.