 

Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов

15.10.2021, 5:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом документ о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточнили в пресс-службе Белого дома, ожидается, что повышения потолка госдолга США на 480 млрд долларов должно быть «достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству [Соединенных Штатов] полностью выполнять свои обязательства до начала декабря» 2021 года, передает ТАСС.

Утвержденная накануне обеими палатами Конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 трлн долларов. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли столкнуться с угрозой дефолта.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США. Днем ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.

В июле президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.



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