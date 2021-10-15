Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом документ о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточнили в пресс-службе Белого дома, ожидается, что повышения потолка госдолга США на 480 млрд долларов должно быть «достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству [Соединенных Штатов] полностью выполнять свои обязательства до начала декабря» 2021 года, передает ТАСС.

Утвержденная накануне обеими палатами Конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 трлн долларов. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли столкнуться с угрозой дефолта.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США. Днем ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.

В июле президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.