Мнение: Хабиб пошутил

Пару дней назад тут был большой пост об инциденте в московском метро – когда группа отморозков-дагестанцев напала на москвича Романа Ковалева, который вступился за девушку; Ковалева едва не убили – избивали ногами лежачего по голове. По итогам Романа спасли, а власти едва не возвели в национального героя России. С ним в больничной палате лично встретился Собянин – выдал ему от имени московского бюджета 2 млн. рублей; и это не всё – параллельно о Романе сказал прочувствованную речь сам председатель Следственного Комитета РФ Бастрыкин, и он же наградил Романа Ковалева ведомственной медалью “Доблесть и отвага”, даже не посмотрев на то, что Роман к его ведомству никакого отношения не имеет – он бармен, а не следователь.

Обсуждение поступка смелого молодого человека было бурным – а недавно приняло неожиданный оборот: на него косвенно отозвался… Хабиб, известный обладатель разных чемпионских титулов по смешанным единоборствам. Хабиб сам из Дагестана, и он в своем Инстаграме внезапно открыто обратился к тому же Бастрыкину с просьбой… наградить своей ведомственной медалью также и ирландского бойца Коннора МкГрегора. За что? Хабиб пояснил: за то, что Коннор… тоже пострадал от дагестанцев! (Коннор проиграл титульный бой как раз Хабибу).



Хабиб №2 – Бузова

Хабиб тут мог бы добавить, что он тоже пытался бить Коннора ногами по голове – чтобы, так сказать, было еще смешнее и остроумней; не догадался. Но резонанс от его “юмора” был, безусловно, весьма широкий – у него в Инстаграме сейчас 31 млн. (!!) подписчиков. Писали, что он в России инстаграмер №1 – самый популярный, там ему удалось почти невозможное: он обошел даже САМУ БУЗОВУ по количеству поклонников!

Остроумный малый. Вступился, стало быть, за соотечественников. Прикрыл своим могучим авторитетом.

Жителям МСК противоставить нечего, у нас из “авторитетов” – один Бастрыкин. Но он не в счет.