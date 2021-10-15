 

Рогозин назвал примерную дату запуска станции «Луна-25»

15.10.2021, 4:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКосмический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, новая дата старта перенесена с мая на июль, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические <…> мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать [запуск] в середине июля. Поэтому дату скоро продлят, мы спокойно подойдем к этому запуску», – приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что лунная миссия будет осуществлена впервые за 46 лет.

«Он (старт, – прим. ВЗГЛЯД) очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых – они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед – это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку», – заключил Рогозин.

Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.

Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Новый спикер киргизского парламента продержался на посту три дня

03.06 / Реестр олигархов и “декларация о контакте”. Опубликован текст президентского законопроекта об олигархах

06.07 / Космонавт рассказал, чем пахнет космос

28.01 / В Подмосковье собрались запустить карту «Тройка»

11.05 / Путин поручил обсудить ужесточение правил оборота оружия в связи с ситуацией в Казани

07.06 / Hyundai может обновить седан Hyundai Solaris на рынке России

26.05 / Российские и белорусские пропагандисты утверждают, что Протасевич воевал на Донбассе. Билецкий заявил, что оппозиционер был там как журналист

09.08 / В Украине около 1200 новых случаев COVID-19

22.01 / В законе о переходном правосудии не будет понятия “коллаборант” – Резников

17.06 / Рэпер Face о сыне Порошенко: Он так прыгал, скакал… Я даже не знал, что это он. Просто вижу – чувак месится, жесткий фанат. Я его на сцену поднял

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика