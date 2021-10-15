 

Набиуллина: Я храню деньги в рублях

15.10.2021, 4:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредседатель Банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что хранит свои сбережения в рублях и назвала условия появления доступного жилья в России.

«Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», – сказала она в интервью YouTube-каналу «Фанимани», передает РИА «Новости», добавив, что россияне больше хранят деньги в рублях.

Она отметила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, Банк РФ работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков.

«Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли», – подчеркнула глава ЦБ.

Также глава Центробанка назвала условия появления доступного жилья в России.

«Чтобы доступное жилье было – рост доходов населения, которое может себе позволить взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того, чтобы взять кредит, купить жилье, – даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов… Это снижение стоимости жилья. Третье – это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе», – сообщила Набиуллина. По ее словам, когда ипотека растет слишком быстрыми темпами, а доходы населения не поспевают, это чревато тем, что люди с недостаточным уровнем доходов будут брать ипотечные кредиты, отметила Набиуллина. «А мы знаем, к счастью, не по своей истории, к чему это может приводить», – добавила глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию в России.



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