Очень щадящее отшелушивание: что представляет собой косметическая процедура аквабрация

Каждая женщина мечтает иметь здоровую и сияющую кожу. Но многие неблагоприятные факторы отрицательно сказываются на состоянии эпидермиса. На лице скапливаются загрязнения и пыль, кожное сало забивает поры, а ультрафиолетовое излучение способствует старению. Чтобы избавиться от этих проблем, приходится делать пилинг, который тоже агрессивно влияет на кожу.

В наши дни существует очень щадящий вид отшелушивания – аквабрация. По мнению экспертов, эта процедура творит настоящие чудеса. Подробно мы расскажем о ней в статье.

Аквабрация – что это такое

Аквабрация – это мягкое отшелушивание кожи с помощью воды, которая подается под высоким давлением. Для процедуры используется специальный прибор.

Струя воды, подаваемая под большим напором, массирует лицо. Она смачивает и размягчает эпидермис. Омертвевшие кожные клетки и отложения быстро растворяются и вымываются. Это способствует глубокой очистке пор.

После процедуры на лицо наносят питательные маски. Их ингредиенты глубоко проникают в очищенные поры.

Преимущества процедуры

В отличие от других видов пилинга, при аквабрации не используются отшелушивающие частицы и кристаллы. Вода под давлением эффективно очищает лицо, но не раздражает и не травмирует кожу.

При необходимости в воду добавляют минералы, витамины и другие питательные вещества. Это способствует восстановлению и омоложению кожи.

Противопоказания

Аквабрация подходит для всех типов кожи. Но если ваш эпидермис отличается повышенной чувствительностью, то перед процедурой следует проконсультироваться с дерматологом или косметологом. Вода, подаваемая под давлением, может вызвать покраснение лица у некоторых людей.

От этой процедуры нужно также воздержаться при кожных инфекциях, ранках на лице и воспаленных следах акне. Ее можно проводить только на здоровой коже.

Заключение

Аквабрация – довольно редкая процедура. Ее делают далеко не во всех косметологических салонах. На сегодняшний день это наиболее щадящий и нежный метод пилинга. Ведь вода – самое простое и естественное средство для отшелушивания.