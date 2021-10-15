 

Очень щадящее отшелушивание: что представляет собой косметическая процедура аквабрация

15.10.2021, 4:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждая женщина мечтает иметь здоровую и сияющую кожу. Но многие неблагоприятные факторы отрицательно сказываются на состоянии эпидермиса. На лице скапливаются загрязнения и пыль, кожное сало забивает поры, а ультрафиолетовое излучение способствует старению. Чтобы избавиться от этих проблем, приходится делать пилинг, который тоже агрессивно влияет на кожу.

В наши дни существует очень щадящий вид отшелушивания – аквабрация. По мнению экспертов, эта процедура творит настоящие чудеса. Подробно мы расскажем о ней в статье.

Аквабрация – что это такое

Аквабрация – это мягкое отшелушивание кожи с помощью воды, которая подается под высоким давлением. Для процедуры используется специальный прибор.

Струя воды, подаваемая под большим напором, массирует лицо. Она смачивает и размягчает эпидермис. Омертвевшие кожные клетки и отложения быстро растворяются и вымываются. Это способствует глубокой очистке пор.

После процедуры на лицо наносят питательные маски. Их ингредиенты глубоко проникают в очищенные поры.

Преимущества процедуры

В отличие от других видов пилинга, при аквабрации не используются отшелушивающие частицы и кристаллы. Вода под давлением эффективно очищает лицо, но не раздражает и не травмирует кожу.

При необходимости в воду добавляют минералы, витамины и другие питательные вещества. Это способствует восстановлению и омоложению кожи.

Противопоказания

Аквабрация подходит для всех типов кожи. Но если ваш эпидермис отличается повышенной чувствительностью, то перед процедурой следует проконсультироваться с дерматологом или косметологом. Вода, подаваемая под давлением, может вызвать покраснение лица у некоторых людей.

От этой процедуры нужно также воздержаться при кожных инфекциях, ранках на лице и воспаленных следах акне. Ее можно проводить только на здоровой коже.

Заключение

Аквабрация – довольно редкая процедура. Ее делают далеко не во всех косметологических салонах. На сегодняшний день это наиболее щадящий и нежный метод пилинга. Ведь вода – самое простое и естественное средство для отшелушивания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / Сногсшибательную красотку выпнули из Национальной гвардии Владимира Путина “из зависти”

05.02 / Мнение: Байден потребовал освободить Навального

13.10 / Мнение: Далекое назначение

18.11 / Мнение: Цена одновекторности

14.06 / Врач Желоков рассказал, когда лучше делать тест на коронавирус

12.02 / Теща Дмитрия Тарасова пожаловалась на плохие отношения с футболистом

27.07 / Скандалы: Алексей Журавлев будет отстаивать право на агитацию в Петербурге  через прокуратуру

07.09 / Пищевая сода и английская соль вернут волосам объем: способы использования

10.07 / Симптомы COVID-19 сохраняются в течении шести месяцев с момента заражения

11.10 / Названы 8 авто, которые можно купить в РФ по цене автопроизводителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика