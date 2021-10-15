 

Мнение: РОПиТ в Севастополе

15.10.2021, 4:12, Разное
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Неплохой документальный сюжет севастопольского ТВ о деятельности РОПиТ (Русского Общества Пароходства и Торговли)
РОПиТ просуществовало с 1856 по 1917-й год и играло важную роль в товарообороте и грузоперевозках Российской Империи в Черноморской регионе конца XIX-начала XX века.
После 1917 года года часть кораблей была затоплена по различным причинам в портах Черного моря, которые переходили из рук в руки в годы гражданской войны, часть белогвардейцы угнали за рубеж (где их в основном порезали на металл), а оставшиеся составили ядро уже Черноморско-Азовского пароходства Советской России в рамках национализации имущества РОПиТ. Последнее судно принадлежавшее РОПиТ было списано лишь в 1975 году.

И еще про местные новости.
Жительница Севастополя написала письмо английской королеве.
И что удивительно, получила ответ.

Что еще более удивительно, на почтовом конверте из британской королевы было указано – Севастополь, Россия.
Накал возгорания пятых точек на Украине можете сами представить. Бабку срочно надо заносить на "Миротворец".
Причина же банальна – если написать "Севастополь, Украина", то до Севастополя письмо не дойдет. Поэтому в интересах доставки письма надо писать не так как хочется, а так как есть на самом деле. Что канцелярия королевы и проделала, подкинув российской пропаганде дополнительный козырь и вызвав жжение пятых точек на Украине. Весьма вероятно, ничего такого не планировалось. Просто, так вышло. А человек писавший письмо просто помнил про атаку британской легкой кавалерии под русским Севастополем.

Источник: Colonel Cassad



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