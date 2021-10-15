Мнение: Бессмертное

Для тех, кто смеется над американцами, запретившими слово “негр”. Неча на зеркало пенять…

“Некие таксисты в Костроме употребили в своей рекламе фразу: если в слове “хлеб” допустить пять ошибок – получится слово “такси”

Некий пенсионер А. Коваленко написал в костромское управление Федеральной антимонопольной службы России жалобу, где требовал запретить таковую “хамскую” рекламу, заметив: “Хлеб – это священный продукт и такое отношение к нему порочит весь славянский народ” и “оскорбляет всем миром почитаемый хлеб”.

Меж тем закон «О рекламе», ст.5, гласит, что в рекламе «не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия».

Костромское управление ФАС подошло к делу со всей серьезностью и поручило специальному экспертному совету при себе рассмотреть вопрос, оскорбительна ли сия идея о том, чтобы допускать ошибки в слове “хлеб” и превращать его таким образом в слово “такси”.

Они и сами обмыслили этот вопрос, и запросили аксакалов – а именно, городской Совет ветеранов Костромы. Совет ветеранов решительно подтвердил, что оскорбительна. “Нас попросили выразить свое отношение к подобной рекламе. И наша оценка была крайне отрицательной!” – объявила прессе пресовветеранов Костромы Г. Пудышева.

Эксперты ФАС пришли к еще более радикальному выводу и постановили, что такое святое слово, как “хлеб”, вообще нельзя использовать в рекламе – по той самой ст.5. Таким образом, они новаторски трактовали саму статью 5 закона О Рекламе: статья запрещает использовать БРАННЫЕ, НЕПРИСТОЙНЫЕ И ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ образы, сравнения и выражения, а костромская ФАС поняла понятие “оскорбительные” вполне в духе нынешнего тренда защиты нежных чуйств – не в смысле “содержащие форменное оскорбление по неким общим меркам”, а в смысле “де факто травмировавшее нежные чуйства данного лица / лиц = не нравящееся данным лицам”. А поскольку само упоминание хлеба в рекламе (надо думать, все-таки не в рекламе самого хлеба:)) уже их травмирует, то по 5 статье закона о Рекламе его и запретили.

“У любого народа есть определенные символы, – поясняет руководитель регионального управления ФАС Олег Ревельцев. – Хлеб, который всему голова, – один из таких символов. Совет ветеранов, который мы привлекли к решению этого больше этического, оценочного вопроса, ответил нам, что хлеб испокон веков был и остается почитаем нашим народом, и использованная таксистами “игра слов” порочит этот символ. Другое дело, что представители старшего поколения относятся к хлебу с большим трепетом, чем молодые люди. Но нельзя не согласиться с ветеранами, что есть все же какие-то вещи, которые надо использовать в рекламных целях максимально деликатно и осторожно”… Мы «пришли к выводу, что образ хлеба и само слово «хлеб» не является каким-то обыденным,само по себе слово «хлеб», возможно, несет какой-то сакральный смысл, как стратегический продукт».

“Просто есть святые для каждого человека понятия, которые ассоциируются с самым ценным, что есть в жизни. Это — Родина, мать, хлеб. Действительно оскорбительно, когда эти слова используют в рекламных целях”, -сказала пресс-секретарь Костромского УФАС Оксана Душеина.

Результат: рекламу запретили, таксистов оштрафовали на 4 тыс. руб. за эту самую оскорбительную рекламу. Они вроде бы в суд хотят на ФАС подать“.