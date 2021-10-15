Завершился фестиваль современного уличного искусства «Культурный код»

Художники из 16 стран мира создали 40 огромных картин на стенах многоэтажных домов в Солнечнодольске на Ставрополье во время фестиваля «Культурный код». Завершился фестиваль большим концертом с участием Манижи и Вячеслава Макарова.

В четверг в Солнечнодольске прошла торжественная церемония закрытия фестиваля «Культурный код» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Пять недель в поселке работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России, созадав 40 муралов.

В результате почти 70% высотных домов поселка получили уникальное оформление. Галерея под открытым небом, должна не только обновить облик Солнечнодольска, но и повысить туристическую привлекательность региона, расчитывают авторы проекта.

С участниками встретился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который отметил, что особенность этого фестиваля – сотворчество художников, представителей органов власти и жителей.

«То, что вы делаете – это большая работа, это требует трудолюбия и таланта, но главное, это требует частичку души. И мы, осматривая фасады, ощутили ваше тепло. Жители Солнечнодольска стали соавторами проекта: они приносили книги, на которые в своем творчестве опирались художники, угощали авторов пирогами, даже коты поселка появились в работах художников. Когда в большом городе появляется несколько десятков произведений на фасадах – это, конечно, здорово, это украшает город, но, когда такое происходит в городе, где практически все фасады изменились – это кардинальное изменение», – сообщил Кириенко.

Завершился вечер концертом финалистки «Евровидения – 2021» Манижи и музыканта Вячеслава Макарова.

«Культурный код» – это первый творческий проект платформы «Россия – страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Основными целями проведения фестиваля является знакомство и приобщение россиян к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды.

Солнечнодольск получил право на проведение фестиваля по итогам решения экспертного совета и народного голосования, проводившегося в начале 2020 года.