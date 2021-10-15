Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram заявила, что не показывает свою личную жизнь не потому, что ее нет, по ее словам, все близкие люди актрисы знакомы с ее избранником.

«Если я не показываю свою личную жизнь… это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет… Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное», – написала актриса в своем Instagram.

Также Асмус посоветовала подписчикам прекратить использовать фразу «найди себе мужика», так как «все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас».

В 2020 году юморист Гарик Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.