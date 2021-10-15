 

США пообещали помочь Тайваню с самообороной

15.10.2021, 3:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВласти Соединенных Штатов будут продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Приверженность США Тайваню непоколебима и способствует поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе в целом. Именно поэтому мы продолжим помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны», – приводит слова Псаки ТАСС.

«Наши подход и отношения в сфере обороны <…> руководствуются положениями Закона об отношениях с Тайванем (от 1979 года), и мы будем придерживаться наших обязательств в рамках закона, мы продолжим поддерживать самооборону Тайваня и выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Наша поддержка в отношениях с Тайванем в сфере обороны по-прежнему ориентирована на противодействие нынешней угрозе, которую представляет КНР», – добавила Псаки, отметив, что не в ее компетенции давать какие-либо комментарии относительно «конкретных операций, взаимодействия или обучения».

Ранее США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». Пентагон обещал продолжить помогать Тайваню.

В четверг министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайбэй не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. В прошлую среду он спрогнозировал, что к 2025 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.



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