 

Мнение: Новый формат

15.10.2021, 3:28, Разное
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"Четвертая волна" формально еще не объявлена, пока идет общее нагнетание обстановки – каждый день говорят о "рекордах" заболеваемости и смертности. Как именно и что считается – загадка сия великая есть, но еще недели две, пожалуй, будут накачивать информационную волну террора. После чего могут начаться и административные решения.

Центром насилия, как и прежде, станет Москва. Просто потому, что только она обладает самым большим по объему аппаратом насилия и ресурсом. Регионы уже сейчас принимают административные решения, которые выглядят строго, но в реальности создают неудобства, но не проблемы. Фактически регионы спешат отчитаться и продемонстрировать усердие. Результат вторичен.

Однако и в Москве, похоже, в этот раз прямого террора будет меньше, зато он станет еще более бесчеловечным. В этот раз будут бить по детям. Уже сейчас понятен формат насилия – через поголовное тестирование в школах. "Пилотный" проект опробуют на спецшколах – частных, для одаренных, специализированных. То есть, тех, в которых родители прямо заинтересованы остаться. Где дают еще хоть какое-то образование, а контингент по своему достатку и положению выше среднего.

Тестирование – не медицинская процедура, поэтому на него согласия родителей не требуется. Впрочем, если в категорической форме родители откажутся, то ребенка могут приравнять к инфицированному и просто не допустить до занятий. То, что тесты – это фифти-фифти по достоверности, никого не смущает. Всех с положительными тестами будут направлять уже на обследования с перспективой недопуска к занятиям. Смысл всех этих мероприятий формально благой – мы следим за здоровьем детей, на практике это давление на родителей с целью вынудить их к согласию на вакцинацию, которая стартует зимой. Собственно, за счет детей и будут поднимать процент в этот раз. Нормальная практика нормальных фашистов – те тоже создавали специализированные детские лагеря или зоны внутри действующих концлагерей, где дети отдавали рейху всё, чем могли поделиться. Почему путинские фашисты должны чем-то отличаться от гитлеровских, неясно. Одно дело делают.

Источник: Эль Мюрид



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