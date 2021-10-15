Мнение: “Лучшая оборона – это бежать”

В дополнение к недавнему посту https://colonelcassad.livejournal.com/7131020.html про драку в метро и "отсутствие мужиков", который вызвал немало споров.

Ниже, мнение на эту тему бывшего командира тактической группы Navy SEAL (впоследствии занимался обучением "морских котиков") Джоко Виллинка. Тезисы Виллинка пересекаются с некоторыми тезисами автора вышеприведенной статьи.

Если кто-то нападет на меня и захочет ударить или пнуть меня, я могу просто убежать.

Они не держатся за меня. Я могу уйти от них. Когда кто-то хватает вас, вам нужна какая-то техника, чтобы выбраться из этого, или кто-то бросает вас на землю – вот когда вам нужна какая-то техника, чтобы выбраться из этой ситуации. Если кто-то просто хочет меня ударить, я уйду от них или убегу от них. Это нормально.

Привет, я Джоко Виллинк. Я ушел из армии и только что написал книгу под названием «Полевое руководство: Дисциплина равняется свободе».

Очевидно, Я фанат джиу-джитсу. №1: Как я уже сказал, это очень практично для самообороны. И снова цель джиу-джитсу в самообороне не в том, чтобы повергнуть кого-то на землю – цель в джиу-джитсу для самообороны на самом деле состоит в том, чтобы уметь защищаться на земле, вставать и уйти от злоумышленника. Вот в чем цель. Некоторые люди могут подумать: «Ну, Джоко, я не хочу убегать, если кто-то хочет драться со мной. Я хочу сразиться с ними».

Что ж, давайте подумаем, чем это может закончиться для вас.

Первое: Вы не знаете, есть ли у этого человека оружие или нет. Что, если у них есть нож? Что, если у них есть пистолет? Что, если у них есть три или четыре друга? А теперь вас либо застрелили, либо зарезали, либо искалечили, либо искалечили и убили иным образом. Это не то, что ты ищешь в пятницу вечером, когда идешь по улице.

Хорошо, допустим, ты такой крутой, что и другой парень. У него нет ножа, у него нет пистолета, у него нет друзей – и ты вламываешь ему, ломаешь ему руку, душишь его и "укладываешь спать". А теперь угадайте, что происходит? Вас арестовывают.

Теперь на вас подали в суд. Теперь вы должны заплатить этому человеку деньги, человеку который действитльно хотел вас избить.

Так что вступать в уличную конфронтацию – проигрышная ситуация. Если вы можете разорвать контакт и уйти, прервите контакт и уйдите. Вот для чего вам следует научиться самообороне.

Очевидно, что если кто-то нападает на кого-то из вашей семьи, вы должны вмешаться, чтобы защитить себя и своих близких, поэтому вы все время продолжаете тренироваться – потому что такое может случиться, и вы должны быть к этому готовы.

Оптимально, если вы уйдете оттуда: вы разрываете контакт с противником и уходите. Если вам нужно стоять и сражаться, вы тренируетесь, чтобы это сделать.

(с) Джоко Виллинк, 2017-й год.

После того как Виллинк свалил с военной службы, он занимается активным написанием трудов по дисциплине и лидерству.

Самый смешной комментарий под монологом Виллинка был "С уважением к вашему профессионализму. Давайте теперь бежать из Афганистана".

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