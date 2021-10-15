 

Ипотека и женское терпение: сваха Роза Сябитова дала советы, как избежать развода

15.10.2021, 2:50, Разное
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Известная ведущая программы “Давай поженимся” Роза Сябитова, которая уже много лет является профессиональной свахой, раскрыла секрет крепких отношений между мужем и женой. Сябитова дала несколько советов, которые помогут избежать развода.

Как рассказала сваха “Говорит Москва”, основными факторами для сохранения союза являются дети и общее имущество. Если у супругов есть и то, и другое, вероятность доведения кризиса или тяжелой ситуации в отношениях супругов до развода становится намного меньше. Также, по ее мнению, в положительную сторону на брак может повлиять ипотека.

Сябитова заявила, что не может дать однозначного совета по поводу того, стоит ли молодоженам брать недвижимость в кредит. Однако, по словам свахи, семью это может как спасти, так и разрушить. С одной стороны, ипотека позволит супругам сплотиться, а с другой – создаст еще большие проблемы.

Также Роза добавила, что союз двух влюбленных держится именно на женщине. По мнению ведущей “Давай поженимся”, брак существует до тех пор, пока супруга с терпением относится ко всему происходящему, а как только перестанет – он разрушится.



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