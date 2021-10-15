 

Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

15.10.2021, 2:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТекущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ.

По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости.

Напомним, в РФ за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.



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