Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ.

По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости.

Напомним, в РФ за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.