 

Россия договорилась с Мексикой о передаче технологии производства «Спутник V»

15.10.2021, 2:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМексика и РФ договорились о передаче технологии производства вакцины «Спутник V» на территории Мексики, сообщил глава лаборатории Birmex Педро Сентено.

«Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами», – цитирует РИА «Новости» Сентено.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.



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