 

США заявили о нацеленности на стабильные отношения с Россией

15.10.2021, 1:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВашингтон нацелен на стабильные отношения с Москвой, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман вице-премьеру правительства РФ Алексею Оверчуку, сообщили в госдепе.

«Замгоссекретаря Шерман и заместитель министра экономики Хосе Фернандес встретились сегодня с Оверчуком, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям», – приводит сообщение РИА «Новости».

Кроме того, отдельную встречу с Оверчуком провел специальный посланник президента США по климату Джон Керри, который призвал Россию к более решительным мерам в борьбе с изменением климата.

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.



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