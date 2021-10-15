США заявили о нацеленности на стабильные отношения с Россией

Вашингтон нацелен на стабильные отношения с Москвой, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман вице-премьеру правительства РФ Алексею Оверчуку, сообщили в госдепе.

«Замгоссекретаря Шерман и заместитель министра экономики Хосе Фернандес встретились сегодня с Оверчуком, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям», – приводит сообщение РИА «Новости».

Кроме того, отдельную встречу с Оверчуком провел специальный посланник президента США по климату Джон Керри, который призвал Россию к более решительным мерам в борьбе с изменением климата.

Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел РФ были конструктивными.