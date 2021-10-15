 

Собянин назвал демографический спад в Москве временным

15.10.2021, 1:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКаждый год рождается около 100 тыс. детей в Москве, а демографический спад, фиксируемый в последнее время, временный, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также падение рождаемости он не считает радикальным, связав происходящее с демографическими волнами, которые начались еще во время войны и от начала 90-х. Такая волна характерна для всей страны, считает градоначальник.

«Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город», – сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в Москве возникает периодически дефицит школ и мест в детских садах. Особенно часто это можно наблюдать в новых районах. В сложившихся такой проблемы нет, сообщил мэр.

В последнее годы в Москве построили около 500 школ и детских садов, сейчас строительство продолжается. В ближайшие три года сдадут еще 70 соцобъектов, сказал Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы говорил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что текущая осенняя волна сложная и имеет высокую динамику. Рост заболеваемости составил 20-30%. 



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