Собянин назвал демографический спад в Москве временным
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Каждый год рождается около 100 тыс. детей в Москве, а демографический спад, фиксируемый в последнее время, временный, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также падение рождаемости он не считает радикальным, связав происходящее с демографическими волнами, которые начались еще во время войны и от начала 90-х. Такая волна характерна для всей страны, считает градоначальник.
«Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город», – сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, передает РИА Новости.
Он рассказал, что в Москве возникает периодически дефицит школ и мест в детских садах. Особенно часто это можно наблюдать в новых районах. В сложившихся такой проблемы нет, сообщил мэр.
В последнее годы в Москве построили около 500 школ и детских садов, сейчас строительство продолжается. В ближайшие три года сдадут еще 70 соцобъектов, сказал Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы говорил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что текущая осенняя волна сложная и имеет высокую динамику. Рост заболеваемости составил 20-30%.
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